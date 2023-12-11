Семак: Санкт‑Петербург — ведущий город в российском футболе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о чемпионстве женской команды сине-бело-голубых, подчеркнув, что Санкт-Петербург является футбольной столицей России. Также специалист поделился мнением о развитии медиафутбола и рассказал, что его сын активно поддерживает медиакоманду «Зенита» под названием «Чисто Питер».

«Поздравляю тренера женского «Зенита» с завоеванием титула. Женская и мужская команды — чемпионы. Это доказывает, что Санкт‑Петербург — ведущий город в российском футболе.

Я приветствую развитие медиафутбола как популяризацию футбола среди подростков и молодого поколения, которое много времени проводит в соцсетях и медиапространстве. Рад, что у нас [у «Зенита»] появилась медийная команда. Мой сын не пропускает ни одного её матча», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» ушёл на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице РПЛ сезона-2023/2024. Сине-бело-голубые набрали 36 очков в 18 играх. Команда Сергея Семака на два очка отстаёт от лидера — «Краснодара» (38). «Зенит» становился чемпионом России в пяти последних сезонах подряд.