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В «Урале» рассказали, когда команда приступит к тренировочному процессу после зимней паузы

В «Урале» рассказали, когда команда приступит к тренировочному процессу после зимней паузы
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Пресс-служба «Урала» рассказала, когда футболисты команды приступят к тренировочному процессу после зимней паузы в сезоне.

«Завершаем этот год на 12-м месте. Наша команда приступит к тренировочному процессу сразу после новогодних праздников. Есть над чем работать, и мы будем работать!» — сообщается в телеграм-канале екатеринбургского клуба.

Напомним, «Урал» набрал 19 очков в 18 матчах РПЛ сезона-2023/2024. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице, оторвавшись на два очка от зоны стыковых матчей, в которой находятся «Ахмат» и «Оренбург». Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги «Краснодар», в активе южной команды 38 очков. «Быки» опередили на два очка действующего чемпиона России — «Зенит» (36).

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