Никита Кривцов рассказал, за счёт чего «Краснодар» идёт на первом месте

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал нахождение команды на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Чтобы выиграть титул, надо продолжать выигрывать. Причём я не скажу, что мы прибавили в характере. Всё, что на поле, мы отрабатываем на тренировках, это наши слаженные действия. Мы чётко выполняем установку тренера. За счёт этого и выигрываем», — сказал Кривцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, в активе южной команды 38 очков. «Быки» опередили на два очка действующего чемпиона России — «Зенит» (36). Замыкает тройку лидеров московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички имеют в своём активе 32 очка. На четвёртом и пятом месте расположились «Локомотив» (31) и «Спартак» (30) соответственно.