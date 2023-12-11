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Сон Хын Мин — седьмой игрок, который забивал более 10 голов в АПЛ в восьми сезонах подряд

Сон Хын Мин — седьмой игрок, который забивал более 10 голов в АПЛ в восьми сезонах подряд
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Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин стал седьмым игроком в истории английской Премьер-лиги, который забивал не менее 10 голов в восьми сезонах подряд.

Ранее такое достижение покорилось нападающему «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Уэйну Руни (11 сезонов), хавбеку «Челси» и «Вест Хэма» Фрэнку Лэмпарду (10 сезонов), форварду «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, футболисту «Тоттенхэма» Гарри Кейну (оба — по девять) и нападающим «Арсенала» и «Ливерпуля» Тьерри Анри и Садио Мане (оба — по восемь).

Сон Хын Мин выступает за «Тоттенхэм» с лета 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость корейского нападающего в € 50 млн. В нынешнем сезоне Сон провёл 16 матчей в АПЛ, забил 10 голов и сделал четыре результативные передачи.

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