«Краснодар» — единственный клуб РПЛ, в ворота которого ещё не пробивали пенальти

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги арбитры ещё ни разу не назначали 11-метровые удары в пользу соперников «Краснодара». Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

«Быки» остаются единственной командой в чемпионате, избежавшей данного наказания.

Напомним, «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, в активе южной команды 38 очков. «Быки» опередили на два очка действующего чемпиона России — «Зенит» (36). Замыкает тройку лидеров московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички имеют в своём активе 32 очка. На четвёртом и пятом месте расположились «Локомотив» (31) и «Спартак» (30) соответственно. Отметим, что «Краснодар» впервые в своей истории ушёл на зимнюю паузу лидером РПЛ. Ранее «быкам» ещё не покорялось подобное достижение.