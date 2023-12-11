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Пять игроков «Спартака» вошли в сборную 18-го тура РПЛ по версии WhoScored

Пять игроков «Спартака» вошли в сборную 18-го тура РПЛ по версии WhoScored
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Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

Лучшим игроком 18-го тура с оценкой 8,7 стал полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра, который отметился голом в матче с «Крыльями Советов» (3:0). Интересно, что в символическую сборную вошли сразу пять футболистов «Спартака».

Фото: WhoScored

Сборная 18-го тура РПЛ: Матвей Сафонов («Краснодар»), Даниил Хлусевич («Спартак»), Срджан Бабич («Спартак»), Евгений Морозов («Локомотив»), Дарко Тодорович («Ахмат»), Кристофер Мартинс Перейра («Спартак»), Максим Глушенков («Локомотив»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Владислав Малькевич («Урал»), Александр Соболев («Спартак»), Квинси Промес («Спартак»).

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