«Вопрос первый: зачем?» Григорян раскритиковал проведение матчей в зимнюю погоду

Российский тренер Александр Григорян раскритиковал проведение матчей Российской Премьер-Лиги в зимних погодных условиях. По мнению специалиста, сложный климат лишает футбол зрелищности, а организаторы матчей прежде всего должны думать о болельщиках и футболистах.

«Вопрос первый: зачем? Если говорить о зрелищности, то она падает. Можно приводить в пример матч «Спартака» и «Крыльев Советов» в 18‑м туре, но это исключение из правил. А так, мы должны думать о зрелищности, о болельщиках и прежде всего о футболистах. Никакой надобности в этом [проведении матчей зимой] я не вижу», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, ряд матчей 17-го тура РПЛ прошли в условиях сильнейшего снегопада. Некоторые стадионы оказались не готовы к таким погодным условиям. После этого тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал «дебилами» тех, кто решил проводить матчи в такую погоду, и получил за свои слова дисквалификацию. В 18-м туре РПЛ экстремальных снегопадов не наблюдалось, но в некоторых футболисты играли при очень низкой температуре воздуха (менее -10 градусов).