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Мошенники обманули игрока «Пари НН» Трошечкина на 133 тыс. рублей, он написал заявление

Мошенники обманули игрока «Пари НН» Трошечкина на 133 тыс. рублей, он написал заявление
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Александр Трошечкин попался на уловку мошенников. Он пытался купить кроссовки через продавца в соцсетях. Обувь стоила 133 тыс. рублей, и футболист перевёл продавцу полную сумму авансом. Кроссовок спортсмен так и не получил, а фейковый продавец на связь больше не выходил, информирует телеграм-канал «Мутко против».

Согласно сведениям источника, спустя полтора месяца ожиданий Трошечкин понял, что его обманули, и написал заявление в полицию.

27-летний Трошечкин перешёл в «Пари НН» летом 2023 года из «Ахмата». В нынешнем сезоне футболист провёл 21 матч во всех турнирах и записал на свой счёт одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 800 тыс.

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