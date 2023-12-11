В «Пари НН» выступили с заявлением по поводу обмана Трошечкина мошенниками

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал новость о том, что футболиста нижегородцев Александра Трошечкина обманули при покупке кроссовок через соцсети. Функционер опроверг слухи о том, что Трошечкин покупал одну пару кроссовок за 133 тыс. рублей. По словам гендиректора клуба, он заказывал сразу шесть пар кроссовок для себя и одноклубников.

«В СМИ распространяется информация о ситуации с нашим футболистом Александром Трошечкиным. Его обманули в интернете мошенники при заказе спортивных товаров. Клуб в курсе ситуации и считает важным поддержать Александра.

Во-первых, считаем неправильным, когда персональная информация «сливается» в паблик. Это ставит под вопрос доверие к тем, у кого ищешь помощи в сложных ситуациях. Кроме того, источник мошенничества теперь закроет свой аккаунт и у правоохранителей не будет никаких зацепок для выявления злоумышленников.

Во-вторых, хочу прекратить хейт в социальных сетях. Александр не покупал кроссовки за 133 тыс. рублей. Саша заказал шесть пар кроссовок для себя и других ребят. Ноги футболиста — это самое важное в их работе. Поэтому к выбору кроссовок всегда подходят крайне внимательно.

В последнее время участились случаи обмана через социальные сети не только профессионалов, но и обычных людей. Будьте осторожны и берегите себя», — написал Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.