«Жирона» стала пятой каталонской командой, победившей «Барселону» на выезде в Ла Лиге

Одержав победу над «Барселоной» (4:2) в матче 16-го тура испанской Примеры, «Жирона» стала пятой командой из автономного сообщества Каталония, обыгравшей сине-гранатовых на выезде в рамках чемпионата Испании.

Первой каталонской командой, которой удалось выиграть у «Барселоны» в гостях в чемпионате, стала «Европа». Случилось это в 1931 году. Через восемь лет «Эспаньол» одержал первую победу над сине-гранатовыми в рамках внутреннего первенства (всего у бело-синих девять таких побед). В 1947 году «Барселону» в гостях обыграл «Сабадель», а в 1993 году — футбольный клуб «Льейда».

«Барселона» после 16 туров Ла Лиги нынешнего сезона занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 34 очка. «Жирона» располагается на первой строчке, опережая идущий вторым мадридский «Реал» на два очка.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.