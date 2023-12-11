«Реал» сможет летом выкупить игрока «Жироны» Гутьерреса за € 8 млн

Мадридский «Реал» сохранил половину прав на защитника «Жироны» Мигеля Гутьерреса с условием, что следующим летом «сливочные» смогут выкупить футболиста за € 8 млн, сообщает журналист Маттео Моретто в соцсети Х (ранее Twitter).

Действующий контракт Гутьерреса с «Жироной» рассчитан до 2027 года. В соглашении прописана сумма отступных в размере € 35 млн. По информации источника, за Мигелем пристально следят лондонский «Арсенал» и мюнхенская «Бавария».

22-летний защитник находился в системе мадридского клуба с 2011 года. За основную команду «Реала» Гутьеррес провёл десять матчей во всех турнирах. Летом 2022 года «Жирона» приобрела игрока за € 4 млн. В текущем сезоне испанец принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 15 млн.

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