Шестикратный чемпион России Титов выбрал лучший и худшие матчи «Спартака» в 2023 году

Легендарный экс-футболист «Спартака» Егор Титов подвёл итоги выступления красно-белых в 2023 году. Он назвал лучший и худшие матчи в исполнении «Спартака» за календарный год.

«Лучший матч — это тот, который без проблем. Наверное, это последняя игра. Шансов у Самары практически не было. Ну и последнее всегда лучше запоминается. Крупный счёт не удивил. «Спартак» дома много забивает. А учитывая, что за первые восемь минут забили два, вопрос был только один: сколько? Забили три, а могли и шесть-семь.

Худший матч — здесь более широкий выбор. Можно и Воронеж вспомнить, где у «Спартака» вообще шансов не было, особенно в первом тайме. В Грозном первые 25 минут играли здорово, а потом команду будто поменяли. Вопрос — почему? Но всё-таки выделю два выезда: Самара и Воронеж. «Крылья» — потому что пропустили много, «Факел» — потому что без шансов», — сказал Титов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.