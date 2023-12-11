Гендиректор «Спартака»: изучаем техническую возможность сооружения крыши на стадионе

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о планах по развитию домашней арены красно-белых.

«Я говорил, что на стадионе появится крыша? Этот комментарий был вырван из контекста. Меня на форуме спросили, есть ли то, в чём мы отстаём от ведущих стадионов, и сравнили с «Зенитом». Я сказал, что, конечно, было бы здорово иметь крышу. На данный момент плана готового нет, и, если он появится, мы этим поделимся. Мы изучаем техническую возможность», — приводит слова Малышева издание «РБ Спорт».

После 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков. В матче 18-го тура, который состоялся 9 декабря, красно-белые разгромили «Крылья Советов» (3:0). В следующем матче внутреннего первенства подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с «Зенитом». Игра состоится 2 марта на домашней для сине-бело-голубых арене.