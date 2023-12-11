Титов: амплитуда эмоций от «увольнять Абаскаля, разогнать полсостава» до «команда супер»

Легендарный футболист московского «Спартака» Егор Титов подвёл итоги 2023 года в исполнении красно-белых. По его словам, амплитуда эмоций, которые вызывал «Спартак», колебалась из крайности в крайность.

«С одной стороны, досрочно, за два тура, выполнили задачу по выходу в плей-офф Кубка. Ещё вроде как цепляются за чемпионскую гонку в РПЛ. Отрыв от «Краснодара» восемь очков — бороться можно. Вроде бы не всё так плохо, как казалось бы. Но статистика — упрямая вещь. А она говорит, что за последние 12 матчей у «Спартака» шесть поражений и одна ничья. Команда, которая ставит перед собой высокие задачи, не должна так играть. Очень большая амплитуда эмоций: от «увольнять Абаскаля и разогнать полсостава» до «команда супер, будут сборы — подождём» после последнего тура. Такие болельщики у «Спартака». Мы все на эмоциях, как и сама команда. Способна сотворить сенсацию и тут же провалиться. Мы в еврокубках не играем, и, по всей видимости, это не скоро вернётся. А в нашем чемпионате «Спартак» может играть со всеми, в том числе и с Питером на выезде. Первый матч в новом году — как раз против «Зенита» в гостях. Вот там будет настоящая проверка. Но до этого ещё три месяца», — сказал Титов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Егором Титовым читайте на «Чемпионате» в 16:00.