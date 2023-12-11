Экс-арбитр Лаос: после 19 активных сезонов я получил выходное пособие всего за 12 дней

Бывший футбольный арбитр Антонио Матеу Лаос высказался об отношении к судьям, а также рассказал о том, какое выходное пособие получил после продолжительной профессиональной карьеры.

«Я так благодарен футболу, что, хотя после 19 активных сезонов я получил выходное пособие всего за 12 дней, я не хотел ни с кем судиться. Но я могу это сделать, потому что всё перевернулось с ног на голову.

Судьи — спортсмены, нам нужна помощь и независимость. И если мы этого не сделаем, то разрушим футбол в Испании, и я говорю это, исходя из культурной парадигмы, что в 2030 году мы будем принимать чемпионат мира», — приводит слова Лаоса Marca.

Напомним, 46-летний Лаос завершил карьеру арбитра летом этого года. Судья работал в элитном дивизионе Испании 15 лет. Лаос отсудил в своей карьере пять игр чемпионата мира.

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