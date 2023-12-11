Личка — об итогах первого круга для «Динамо»: можно поставить четвёрку

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка оценил результаты бело-голубых в первом круге чемпионата России сезона-2023/2024 и заявил, что его команда способна на большее.

«Команда хорошо выходит от ворот, играет через короткий пас, старается находить пространство между линиями, так что можно поставить четвёрку. В первых 8–10 матчах сезона ментальная составляющая у нас была на двойку, но за последние два месяца мы в этом плане добились прогресса. Мы можем сделать ещё большой шаг вперёд. В футболе не всё решают деньги. Посмотрите на «Манчестер Сити», который столько лет ждал победы в Лиге чемпионов, а мы хотим, чтобы за несколько месяцев в «Динамо» всё стало идеально. Для этого нужно время», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 бело-голубые располагаются на третьем месте турнирной таблицы, набрав 32 очка. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Лички сыграют с «Локомотивом» на домашней арене. Игра состоится 2 марта.