Почеттино: реальность «Челси» сейчас — середина таблицы

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о текущем положении лондонцев в АПЛ, а также рассказал о сложностях в построении конкурентоспособной команды.

«Наша реальность сейчас — середина таблицы, и если мы хотим подняться выше, то должны поднажать. Когда откроется трансферное окно, мы посмотрим, что можем сделать.

Я не говорю, что буду просить больше или меньше игроков, но это нужно для того, чтобы понять, совпадает ли восприятие с реальностью. Если восприятие здесь (показывает одну точку на линии), а реальность здесь (показывает другую точку), значит, нам не хватает чего-то посередине. Иногда это полезно, проверка реальности.

Это новый проект, новая команда, против нас слишком много обстоятельств. Такова реальность, слишком много проблем и обстоятельств с самого начала сезона. Построить что-то новое не так-то просто, поэтому мы должны быть сильными, чтобы оценивать, проявлять ум и принимать решения, чтобы попытаться улучшиться во второй части сезона, чтобы быть более конкурентоспособными и добиваться результатов для клуба, как того заслуживает «Челси», — приводит слова Почеттино Daily Mail.

Напомним, «Челси» после 16 сыгранных туров английской Премьер-лиги заработал 19 очков и расположился на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата.