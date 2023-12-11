Экс-капитан «Спартака» Титов высказался о молодом поколении красно-белых

Ветеран «Спартака» Егор Титов высказался о молодом поколении игроков в стане красно-белых. По его мнению, одним из открытий сезона стала стабильность молодёжи.

«Открытие — это стабильность молодых. Лайкина, которому 19, ещё можно назвать молодым, а Пруцева или Литвинова — сложно. В 21–22 года футболист должен уже играть на стабильном уровне и быть кандидатом в сборную России. Хотя у нас иногда такие расширенные списки бывают, по 50 человек, что и не знаешь, хорошо, что ты попал туда, или нет. Раньше вызывалось 18 человек. Если ты входил в это число, значит, действительно был лучшим и достойным. Теперь эти грани размываются.

Что касается спартаковской молодёжи, то в прошлом сезоне Мелёшин сверкнул — и пропал, вообще нигде не играет, ни в чемпионате, ни в Кубке. Лайкина стали подпускать. Надеюсь, вернётся окрепшим Зорин. Парень стал чемпионом в Беларуси, забивал, отдавал, возможно, даже признают лучшим игроком сезона. Это молодой, да. Очень интересно на него посмотреть. Надеюсь, покажет себя на сборах и станет реальным усилением для команды, какого мы, возможно, и не ожидали», — сказал Титов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.