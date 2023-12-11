Тухель: для Кейна будет приятно вернуться в Англию и сыграть на «Олд Траффорд»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал, что нападающий команды Гарри Кейн с нетерпением ждёт выездного матча группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

«Да, так и есть. Гарри победитель, он чемпион. Для него будет приятно вернуться в Англии и на «Олд Траффорд». Думаю, он с нетерпением этого ждёт. Гарри — фантастический профессионал и отличный парень, который очень хорошо чувствует себя в Германии. Жить в Мюнхене хорошо. Многие здесь говорят по-английски, и ему это очень помогает», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в социальной сети X (бывший Twitter).

Матч группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Баварией» состоится в этот вторник, 12 декабря. Начало встречи — в 23:00 по московскому времени.