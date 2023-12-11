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Объявлена символическая сборная первой части РПЛ сезона-2023/2024 по версии WhoScored

Объявлена символическая сборная первой части РПЛ сезона-2023/2024 по версии WhoScored
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Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов первой части Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

Лучшими игроками РПЛ за отрезок до зимнего перерыва с оценкой 7,4 стали сразу четверо игроков: Квинси Промес из «Спартака», Бителло из «Динамо», Бенхамин Гарре из «Крыльев Советов» и Матео Кассьерра из «Зенита». Всего в сборную вошли три игрока из «Зенита», два — из «Динамо», а также по одному из «Спартака», «Краснодара», «Ростова», «Рубина», «Оренбурга» и «Крыльев Советов».

Символическая сборная первой части РПЛ сезона-2023/2024:

Фото: WhoScored

Напомним, зимним чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 стал «Краснодар», в активе которого 38 очков. На второй строчке на зимнюю паузу ушёл «Зенит» (36).

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