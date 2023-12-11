Министр Дарманен: Бензема ничего не говорит, когда в стране случаются исламистские теракты

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен высказался о форварде «Аль-Иттихада» Кариме Бензема, который, по его мнению, пропагандирует позицию, ведущую к радикальному исламу. Ранее футболист публиковал сообщение, в котором предложил «молиться за жителей Газы».

«Я остаюсь при своём мнении, что существует концепция, которая ведёт к радикальному исламу, и есть пропагандисты этого радикального ислама. Я считаю его великим футболистом, у меня нет никаких проблем с ним лично, но, когда господин Бензема ни слова не говорит об убийстве учителей, ни слова не говорит, когда во Франции происходят исламистские теракты, я сожалею об этом, потому что за ним следят миллионы людей. Он не просто футболист, он человек, за которым следят миллионы людей», — приводит слова Дарманена RMC Sport.

Напомним, ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинил нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема в связях с террористической организацией. Позже адвокат нападающего заявил, что футболист может подать в суд на Дарманена.

Ранее Бензема выразил поддержку жителям Палестины на фоне военного конфликта с Израилем.