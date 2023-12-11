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Титов: Медина не сильнее русских футболистов, которые есть в «Спартаке»

Титов: Медина не сильнее русских футболистов, которые есть в «Спартаке»
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Бывший футболист «Спартака» Егор Титов сравнил бывших игроков ПФК ЦСКА Хорхе Карраскаля и Хесуса Медину. Первый сейчас защищает цвета московского «Динамо», второй играет в «Спартаке». По мнению Титова, Карраскаль выглядит интереснее Медины, а Хесус ничем не превосходит российских футболистов, которые есть в стане красно-белых.

«Да. Я смотрю на Карраскаля и Медину — двух футболистов, которые были в ЦСКА. По мне, Карраскаль и быстрее, и резче. Медина более тягучий. Хорошая левая нога, техника — супер. Но — небыстрый. Медина не сильнее русских футболистов, которые есть в «Спартаке». Я сейчас даже не вспомню, где он играл в ЦСКА. Если футболист яркий, ты его сразу запоминаешь: вот он забивал, отдавал с этой позиции. А Медина мне совершенно не запомнился», — сказал Титов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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