Егор Титов: «Спартак» становится домашней командой. На выезде — большие проблемы

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов отреагировал на статистику, согласно которой красно-белые занимали бы 10-е место в таблице РПЛ, если бы учитывались только результаты гостевых матчей.

«Спартак» становится домашней командой. На своём поле проиграли только «Зениту», а почти все остальные матчи выиграли. Зато на выезде — большие проблемы. Первая причина: на «Спартак» настраиваются все. Для любого города и его болельщиков домашний матч с этим клубом — праздник. В том же Воронеже было 15 тысяч, но как они болеют! Даже в последнем туре там собралось шесть тысяч человек, а по звуку, если картинку не видеть, кажется, что все 15 тысяч. Колоссальная поддержка — стимул для футболиста, знаю по себе. А «Спартаку» не всегда хватает характера там, где надо упираться. Хотя матч с «Балтикой» показал, что в принципе характер присутствует и команда может на жилах вырывать такие игры, несмотря на ужасные погодные условия. Но смогли, и было видно, что была команда. Однако таких матчей мало, увы», — сказал Титов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.