Невилл: если «Ливерпуль» забьёт первым, «Манчестер Юнайтед» может просто капитулировать

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Sky Sports Гари Невилл поделился ожиданиями от предстоящего матча 17-го тура английской Премьер-лиги между манкунианцами и «Ливерпулем».

«Будь я на месте «Ливерпуля», я бы ринулся вперёд. В самом начале игры я бы обозначил превосходство. И, знаете, если они забьют гол, «Юнайтед» может просто капитулировать. В прошлом сезоне такое уже случалось. Это не такая уж и редкость, «Ман Юнайтед» часто пропускает три-четыре гола и ничего не может с этим сделать.

Если это случится, игроки «Ливерпуля» могут подумать: «Ну, соперник не так уж и хорошо справляется с давлением». Так что я бы на месте «Ливерпуля» облизывал губы в ожидании предстоящей игры, но в то же время был бы осторожен. Они профессионалы, которые выполняют свою работу и которые не должны позволять себе расслабляться раньше времени», — приводит слова Невилла издание Liverpool Echo.