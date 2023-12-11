Кобелев: Бителло хорош в «Динамо», но латиноамериканцы начинают неплохо, а потом сбавляют

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев оценил игру бразильского полузащитника бело-голубых Бителло в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. Напомним, Бителло присоединился к «Динамо» в сентябре этого года.

«Бителло, по сути, только приехал, поэтому не стоит спешить с оценкой его игры и уровня. Но на данный момент можно говорить, что он достаточно неплохо влился в коллектив, потенциал у него виден невооружённым глазом.

Если не будет сбавлять требования к себе, то будущее у него большое. Но оценивать его нужно будет на дистанции целого сезона, а не его половины. Потому что у латиноамериканцев существует такая проблема: они сначала могут играть неплохо, а потом по различным причинам сбавляют. Посмотрим, как он себя покажет в весенней части чемпионата, после сборов», — приводит слова Кобелева Legalbet.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Бителло провёл 11 матчей в составе московского «Динамо», в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Кроме того, бразильский полузащитник принял участие в четырёх матчах Фонбет Кубка России в составе бело-голубых, в которых забил два гола. Рыночная стоимость футболиста, по оценке портала Transfermarkt, в данный момент составляет € 8 млн.

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Динамо» располагается на третьей строчке в турнирной таблице с 32 очками.