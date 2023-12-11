Гуренко: с такой обороной, как у «Локомотива», четвёртое место в РПЛ — хороший результат

Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко оценил результаты железнодорожников по итогам первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Локомотив много матчей спасал и много матчей отдавал, теряя очки. Они заслуженно идут четвёртыми в РПЛ.

Могут ли они после паузы рассчитывать на более высокие места? С такой обороной сложно, им нужна стабильность сзади. Виден перекос в сторону атаки, там они играют интереснее и качественнее. Поэтому с такой обороной — хороший результат по итогам 18 туров.

Вот маленький пример: игра с «Крыльями», где команда вела 3:1 и в конце матча упустила победу, сыграв 3:3. Много матчей, где «Локо» недобрал очки», — приводит слова Гуренко Legalbet.

Напомним, московский «Локомотив» ушёл на паузу в чемпионате на четвёртой строчке турнирной таблицы. В активе железнодорожников 31 очко после 18 сыгранных матчей. На том же отрезке в сезоне-2022/2023 красно-зелёные имели в своём активе 16 очков. Стоит отметить, что за 18 матчей чемпионата железнодорожники пропустили 23 мяча и забили 29 голов.

На данный момент турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар». Подопечные Владимира Ивича набрали 38 очков. На втором месте расположился «Зенит» с 36 очками. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.