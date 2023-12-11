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«Царская пьеса». «Аталанта» — об игре Миранчука в матче с «Миланом»

«Царская пьеса». «Аталанта» — об игре Миранчука в матче с «Миланом»
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Пресс-служба итальянской «Аталанты» похвалила российского игрока команды Алексея Миранчука за игру в матче 15-го тура Серии А с «Миланом» (3:2).

«Царская пьеса», — написала пресс-служба клуба в социальной сети. При этом пресс-служба выделила букву «А» в слове «царская», вероятно, сделав намёк на то, что Миранчук отдал голевую передачу.

Напомним, Миранчук появился на поле на 81-й минуте при счёте 2:2. Сначала россиянин спровоцировал защитника «Милана» Давиде Калабрию, который получил вторую жёлтую карточку и удалился. А уже через минуту Алексей отдал тонкую передачу на партнёра по команде Луиса Мурьеля, который эффектно пяткой забил победный мяч.

Уже после игры главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини похвалил Миранчука, заявив, что он наилучшим образом отреагировал на свист в свой адрес домашних трибун.

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