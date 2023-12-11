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Спортдир «Баварии» Фройнд высказался о возможном трансфере Араухо

Спортдир «Баварии» Фройнд высказался о возможном трансфере Араухо
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Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Кристоф Фройнд высказался о возможном трансфере защитника испанской «Барселоны» Рональда Араухо.

«Трансфер приближается, и, в принципе, есть некоторые разговоры. Однако я не хочу ничего говорить по этому поводу», — приводит слова Фройнда журналист Керри Хау.

Напомним, ранее появилась информация, что главный тренер мюнхенцев Томас Тухель и Фройнд лично разговаривали по телефону с Араухо, пытаясь его уговорить перейти в немецкий клуб. При этом Тухель говорил, что очень нуждается в уругвайце уже в зимнее трансферное окно, однако «Бавария» готова рассмотреть трансфер летом 2024 года.

В нынешнем сезоне уругвайский защитник сыграл за сине-гранатовых 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился лишь одним забитым мячом.

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