«Ментально команда выросла». В «Факеле» подвели итоги первой части сезона РПЛ

Спортивный директор воронежского «Факела» Кирилл Котов подвёл итоги первой части сезона МИР Российской Премьер-Лиги.

«Первая часть сезона для «Факела»? Неплохо. Но могло быть лучше за счёт того, что все целеустремлённые люди, которые собрались в команде, хотят результата. Ментально команда выросла.

Планы на трансферное окно есть. Надеюсь, усилимся», — сказал Котов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

На данный момент воронежский клуб после 18 сыгранных матчей РПЛ располагается на 11-й строчке с 21 очком. Лидером чемпионата является «Краснодар» с 38 очками. Его ближайшими преследователями являются «Зенит» (36) и «Динамо» (32).

Напомним, «Факел» начинал сезон под руководством Вадима Евсеева, однако после плохих результатов специалист был уволен. На его место пришёл Сергей Ташуев.