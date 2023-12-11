В «Краснодаре» сравнили мяч Кривцова ЦСКА со знаменитым голом «Ливерпуля» «Барселоне»

Футбольный клуб «Краснодар» в своём телеграм-канале выложил пост, в котором сравнил вчерашний победный мяч полузащитника «быков» Никиты Кривцова в ворота ЦСКА в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги (1:0) со знаменитым голом бывшего нападающего «Ливерпуля» Дивока Ориги в ворота «Барселоны» в полуфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2018/2019.

Пост «Краснодара» со сравнением гола Кривцова с мячом Ориги Фото: ФК «Краснодар»

Сравнение голов «Краснодара» и «Ливерпуля» Фото: Скриншот с трансляции

Сравнение голов «Краснодара» и «Ливерпуля» Фото: Скриншот с трансляции

«Дай списать домашку. Только не списывай точь-в-точь. Ок. Гениальный розыгрыш в исполнении Эдо и Никиты», — подписала пост пресс-служба «Краснодара».

Стоит отметить, что, кроме того, что оба гола были забиты после быстрого и нестандартного розыгрыша углового, оба мяча также были очень важными для обеих команд. Гол Кривцова сделал «Краснодар» зимним чемпионом текущего сезона РПЛ, а мяч Ориги помог «Ливерпулю» отыграться в двухматчевом противостоянии с «Барселоной» и выйти в финал турнира, который впоследствии мерсисайдцы и выиграли.

Напомним, по итогам 18 туров в чемпионате России вновь сменился лидер — теперь турнирную таблицу снова возглавляет «Краснодар», набравший 38 очков. На втором месте находится «Зенит» с 36 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка). ЦСКА после такого же количества проведённых игр находится на восьмом месте с 28 очками.