Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Райо Вальекано — Сельта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Краснодаре» сравнили мяч Кривцова ЦСКА со знаменитым голом «Ливерпуля» «Барселоне»

В «Краснодаре» сравнили мяч Кривцова ЦСКА со знаменитым голом «Ливерпуля» «Барселоне»
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный клуб «Краснодар» в своём телеграм-канале выложил пост, в котором сравнил вчерашний победный мяч полузащитника «быков» Никиты Кривцова в ворота ЦСКА в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги (1:0) со знаменитым голом бывшего нападающего «Ливерпуля» Дивока Ориги в ворота «Барселоны» в полуфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2018/2019.

Пост «Краснодара» со сравнением гола Кривцова с мячом Ориги

Пост «Краснодара» со сравнением гола Кривцова с мячом Ориги

Фото: ФК «Краснодар»

Сравнение голов «Краснодара» и «Ливерпуля»

Сравнение голов «Краснодара» и «Ливерпуля»

Фото: Скриншот с трансляции

Сравнение голов «Краснодара» и «Ливерпуля»

Сравнение голов «Краснодара» и «Ливерпуля»

Фото: Скриншот с трансляции

«Дай списать домашку. Только не списывай точь-в-точь. Ок. Гениальный розыгрыш в исполнении Эдо и Никиты», — подписала пост пресс-служба «Краснодара».

Стоит отметить, что, кроме того, что оба гола были забиты после быстрого и нестандартного розыгрыша углового, оба мяча также были очень важными для обеих команд. Гол Кривцова сделал «Краснодар» зимним чемпионом текущего сезона РПЛ, а мяч Ориги помог «Ливерпулю» отыграться в двухматчевом противостоянии с «Барселоной» и выйти в финал турнира, который впоследствии мерсисайдцы и выиграли.

Напомним, по итогам 18 туров в чемпионате России вновь сменился лидер — теперь турнирную таблицу снова возглавляет «Краснодар», набравший 38 очков. На втором месте находится «Зенит» с 36 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка). ЦСКА после такого же количества проведённых игр находится на восьмом месте с 28 очками.

Материалы по теме
Эксклюзив
Кривцов — о голе в игре с ЦСКА: вообще не отрабатывали. Спасибо Сперцяну, что увидел
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android