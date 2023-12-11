Гарри Кейн: мы хотим реабилитироваться после поражения от «Айнтрахта» в матче с «МЮ»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн поделился ожиданиями от выездного матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

«Мы осознаём, что сыграли с «Айнтрахтом» (1:5. — Прим. «Чемпионата») недостаточно хорошо. Но на данный момент вся команда полностью сфокусирована на матче с «Манчестер Юнайтед». Мы намерены реабилитироваться перед болельщиками», — написал Кейн в социальной сети X (бывший Twitter).

Матч группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Баварией» состоится в этот вторник, 12 декабря. Начало встречи — в 23:00 по московскому времени. «Бавария» досрочно обеспечила себе участие в 1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» для попадания в раунд плей-офф нужна только победа над мюнхенцами.