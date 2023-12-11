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«Челси» не будет вести переговоры с турецкими клубами о продаже Брои

«Челси» не будет вести переговоры с турецкими клубами о продаже Брои
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Нападающий «Челси» Армандо Броя не перейдёт в одну из топ-команд турецкой Суперлиги. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, албанский футболист сообщил руководству лондонцев, что не заинтересован в смене команды. Броя не желает переезжать в чемпионат Турции, несмотря на предметный интерес со стороны сразу нескольких клубов. На 22-летнего игрока продолжают претендовать и команды из АПЛ.

Броя находится в системе «Челси» с 2009 года. В текущем сезоне албанский форвард провёл за «синих» девять матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн. Ранее сообщалось об интересе к Брое со стороны «Фулхэма».

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