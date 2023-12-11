Роман Шишкин: если бы не обидные потери очков, «Спартак» был бы в двойке

Бывший защитник московского «Спартака» Роман Шишкин заявил, что, если бы команда не теряла обидные очки, то была бы в двойке.

«На паузу красно-белые уходят в хорошем настроении, на оптимизме после победы. А в перерыве сделают выводы и проведут работу над поиском стабильности. Потому что сейчас «Спартак» может проиграть любому и обыграть любого соперника. И если бы не обидные потери очков, как, например, с «Факелом», «Спартак» был бы в двойке», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» после 18 сыгранных матчей МИР Российской Премьер-Лиги располагается на пятом месте с 30 очками. Лидером чемпионата является «Краснодар» с 38 очками, а его ближайшие преследователи: «Зенит» (36) и «Динамо» (32).