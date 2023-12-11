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«Тоттенхэм» поборется с «Брентфордом» за подписание Бакайоко

«Тоттенхэм» поборется с «Брентфордом» за подписание Бакайоко
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«Тоттенхэм» может приобрести вингера ПСВ и сборной Нидерландов Жоана Бакайоко. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, «шпоры» намерены выиграть борьбу за подписание 20-летнего футболиста у ещё одной команды из АПЛ — «Брентфорда». При этом «Тоттенхэм» хочет совершить сделку по приемлемой цене. В то же время отмечается, что ПСВ будет готов расстаться с одним из лидеров атаки только за внушительную сумму.

В текущем сезоне Бакайоко провёл за ПСВ 24 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 13 результативными передачами. Контракт игрока с нидерландским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее сообщалось об интересе к бельгийскому игроку со стороны «Брентфорда».

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