Гендир махачкалинского «Динамо» Газизов: мы хотим попасть в РПЛ

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что команда хочет попасть в МИР Российскую Премьер-Лигу.

«Ни одна из команд не набрала в среднем два очка за матч, пока никто не вышел на чемпионский график. Мы хотим попасть в РПЛ, будем стараться и делать всё возможное ради достижения этой цели.

Борьба за повышение будет только на футбольном поле? Да, а где же ещё? Уверен, что так и будет — всё решится на футбольном поле», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

На данный момент «Динамо» под руководством Курбана Бердыева после 20 сыгранных матчей в Мелбет Первой лиге является лидером чемпионата с 37 очками. Ближайшие преследователи – «Химки» (36), «Акрон», «Тюмень», «Арсенал» Тула (все команды имеют по 35 очков) и «Алания» с 32 очками.