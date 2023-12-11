«Зенит» нынче не тот, что раньше». Игрок «Пари НН» Трошечкин — о матче 18-го тура РПЛ

Футболист «Пари Нижний Новгород» Александр Трошечкин прокомментировал поражение своей команды в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1), а также оценил уровень игры сине-бело-голубых в текущем сезоне.

«Несмотря на сложные условия подготовки, у нас был план на игру с «Зенитом». Не удалось его реализовать, раз проиграли. Но, считаю, выглядели достойно, не уступили по всем статьям. Моментов у «Зенита» не так много было.

«Зенит» нынче не тот, что раньше? Что-то не то, наверное, у них, да. Но там квалифицированные исполнители — Кассьерра, Вендел. На поле чувствуется их уровень», — приводит слова Трошечкина «РБ Спорт».

Напомним, по итогам 18 туров в чемпионате России вновь сменился лидер — теперь турнирную таблицу снова возглавляет «Краснодар», набравший 38 очков. На втором месте находится «Зенит» с 36 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка). «Пари НН» же после аналогичного количества сыгранных матчей занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка.