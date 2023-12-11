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Степан Оганесян: «Оренбург» недоволен первой частью сезона, будем исправлять ситуацию

Степан Оганесян: «Оренбург» недоволен первой частью сезона, будем исправлять ситуацию
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Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян подвёл итоги выступления своей команды в первой части текущего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.

«Конечно, мы недовольны этой частью сезона. Сложно как‑то описать эмоции. Мы занимаем не то место, где хотелось бы быть. Есть над чем работать, будем исправлять ситуацию уже в новом году. Будем стараться побеждать во всех матчах», — приводит слова Оганесяна «РБ Спорт».

Напомним, после увольнения чешского специалиста Иржи Ярошика на старте сезона команду возглавил испанец Давид Деограсия. На данный момент «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 15 очков после 18 туров. В следующем матче чемпионата оренбуржцы на выезде сыграют с ЦСКА. Встреча состоится в субботу, 2 марта.

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