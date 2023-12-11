Игрок «Пари НН» Трошечкин ответил, как Сергей Юран реагирует на неудачи команды

Футболист «Пари Нижний Новгород» Александр Трошечкин рассказал, как главный тренер команды Сергей Юран реагирует на неудачи нижегородцев в матчах Российской Премьер-Лиги и Кубка России, а также ответил на вопрос, что Юран сказал команде после поражения с «Зенитом» в матче 18-го тура (0:1).

«Как тренер Сергей Юран реагирует на неудачи? Что говорит в раздевалке? Пусть это останется в раздевалке. Но равнодушных в нашей команде нет, все переживают неудачи, и он в том числе. Хотели взять очки в игре с «Зенитом», не получилось», — приводит слова Трошечкина «РБ Спорт».

Напомним, по итогам 18 туров в чемпионате России вновь сменился лидер — теперь турнирную таблицу снова возглавляет «Краснодар», набравший 38 очков. На втором месте находится «Зенит» с 36 очками. «Пари НН» же после аналогичного количества сыгранных матчей занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка.