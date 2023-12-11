Кечинов: за первый круг РПЛ «Спартаку» поставлю тройку

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о выступлении московской команды в первом круге текущего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.

«Если оценивать результаты «Спартака» в первом круге, то троечка. Команду лихорадило — могли обыграть кого угодно, могли и проиграть. Проблемы в обороне как были, так и остались. Команда много пропускает. В то же время в атаке играет неплохо, забивает, хорошие комбинации проводит. Поэтому тройка, так как команда в целом играет очень нестабильно», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице. Московская команда набрала 30 очков после 18 туров. В следующем матче чемпионата красно-белые сыграют с «Зенитом». Встреча состоится в субботу, 2 марта.