Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» разгромить «Аль-Таавун» и выйти в полуфинал Кубка Короля

Завершился матч 1/4 финала Кубка Короля Саудовской Аравии между «Аль-Хилялем» и «Аль-Таавуном». «Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Таавун» со счётом 3:0, а бывший нападающий «Зенита» Малком забил один из трёх голов хозяев.

Первый тайм проходил без голов, но в самой концовке, на 45+2-й минуте, Микаэль открыл счёт в матче, выведя «Аль-Хиляль» вперёд. Вскоре, на 51-й минуте, Александр Митрович с передачи Сергея Милинковича-Савича удвоил преимущество хозяев. В концовке встречи бразильский нападающий Малком с передачи Микаэля сделал счёт разгромным. Матч так и закончился — «Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Таавун» со счётом 3:0.

Таким образом, «Аль-Хиляль» вышел в полуфинал турнира, где сыграет с победителем пары «Аль-Файзали Харма» — «Аль-Иттихад». Напомним, за «Аль-Иттихад» играет бывший нападающий мадридского «Реала», обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема.