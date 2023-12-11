Стартовал четвёртый сезон конкурса «Россия — футбольная страна»
Стартовал четвёртый сезон конкурса «Россия – футбольная страна», сообщает Российский футбольный союз (РФС).
В нём могут участвовать любые инициативы, направленные на развитие футбола в регионах. За три предыдущих сезона в конкурсе приняли участие 1484 проекта. Победители в одной из восьми номинаций в этом году получат 350 тысяч рублей, проекты, ставшие вторыми, — 300 тысяч, «бронзовые» призёры – 250 тысяч рублей. Подать заявку можно до 4 февраля 2024 года.
В конкурсе будет представлено восемь номинаций:
- лучший массовый проект в футболе;
- лучший проект для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- лучший проект для женщин;
- лучшая любительская лига;
- лучший любительский клуб;
- лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола;
- лучшая футбольная инициатива;
- лучший проект для детей.
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