Стартовал четвёртый сезон конкурса «Россия – футбольная страна», сообщает Российский футбольный союз (РФС).

В нём могут участвовать любые инициативы, направленные на развитие футбола в регионах. За три предыдущих сезона в конкурсе приняли участие 1484 проекта. Победители в одной из восьми номинаций в этом году получат 350 тысяч рублей, проекты, ставшие вторыми, — 300 тысяч, «бронзовые» призёры – 250 тысяч рублей. Подать заявку можно до 4 февраля 2024 года.

В конкурсе будет представлено восемь номинаций:

лучший массовый проект в футболе;

лучший проект для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

лучший проект для женщин;

лучшая любительская лига;

лучший любительский клуб;

лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола;

лучшая футбольная инициатива;

лучший проект для детей.