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Стартовал четвёртый сезон конкурса «Россия — футбольная страна»

Стартовал четвёртый сезон конкурса «Россия — футбольная страна»
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Стартовал четвёртый сезон конкурса «Россия – футбольная страна», сообщает Российский футбольный союз (РФС).

В нём могут участвовать любые инициативы, направленные на развитие футбола в регионах. За три предыдущих сезона в конкурсе приняли участие 1484 проекта. Победители в одной из восьми номинаций в этом году получат 350 тысяч рублей, проекты, ставшие вторыми, — 300 тысяч, «бронзовые» призёры – 250 тысяч рублей. Подать заявку можно до 4 февраля 2024 года.

В конкурсе будет представлено восемь номинаций:

  • лучший массовый проект в футболе;
  • лучший проект для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
  • лучший проект для женщин;
  • лучшая любительская лига;
  • лучший любительский клуб;
  • лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола;
  • лучшая футбольная инициатива;
  • лучший проект для детей.
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