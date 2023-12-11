Гюндоган: «Жирона» заслуженно лидирует в Ла Лиге

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Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган высказался о поражении своей команды от «Жироны» (2:4) в домашнем матче 16-го тура испанской Ла Лиги.

«Думаю, мы уступили «Жироне» в первую очередь из-за проблем в защите. Мы не смогли обороняться как следует. И ещё одна проблема заключалась в прессинге: у соперника получалось удерживать мяч даже под постоянным давлением с нашей стороны.

«Жирона» — отличная команда, которая действует слаженно. Они не случайно находятся на первом месте», — приводит слова Гюндогана Mundo Deportivo.

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На данный момент «Жирона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Команда набрала 41 очко после 16 туров. «Барселона», в свою очередь, занимает четвёртое место. В активе сине-гранатовых 34 очка.