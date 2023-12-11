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Валерий Кечинов высказался о будущем Абаскаля в «Спартаке»

Валерий Кечинов высказался о будущем Абаскаля в «Спартаке»
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, кого стоило бы подписать красно-белым, а также высказался о будущем главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«В первую очередь руководству «Спартака» в трансферное окно стоило бы подписать хорошего центрального защитника, который усилил бы оборону команды. Однозначно нужен нападающий, потому что в аренду ушли Бальде и Николсон, остался лишь Соболев. Поскольку на молодого Мелёшина главный тренер не очень-то и рассчитывает, нужен один нападающий, который будет забивать.

Я думаю, что в эту паузу руководство клуба не станет предпринимать каких-то шагов по смене главного тренера. Дождутся конца чемпионата и посмотрят, на каком месте закончит команда. Отсюда последуют решения», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

Напомним, на данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице. Московская команда набрала 30 очков после 18 туров. В следующем матче чемпионата красно-белые сыграют с «Зенитом». Встреча состоится в субботу, 2 марта.

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