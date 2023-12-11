Чалов и Кордоба являются лучшими бомбардирами РПЛ в 2023 году

Российский нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов и игрок «Краснодара» Джон Кордоба являются лучшими бомбардирами МИР Российской Премьер-Лиги в 2023 году.

Оба футболиста забили по 17 мячей в чемпионате России в 2023 году, однако Чалову для этого понадобилось 25 матчей, а Кордобе – 22 игры. При этом оба форварда забили по восемь мячей в нынешнем сезоне, а девять голов – в сезоне-2022/2023.

Тройку бомбардиров замыкает нападающий санкт-петербургского «Зенита» Маттео Кассьерра, который забил 16 мячей за 18 сыгранных матчей в 2023 году. При этом 14 голов в этом сезоне, а два мяча – в прошлом.

На данный момент в списке бомбардиров РПЛ сезона-2023/2024 лидирует Кассьерра. Далее располагаются Константин Тюкавин, Кордоба, Бенхамин Гарре, Чалов и Эдуард Сперцян (у всех игроков по восемь забитых мячей).