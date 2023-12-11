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«Челси» может продать Галлахера в зимнее трансферное окно

«Челси» может продать Галлахера в зимнее трансферное окно
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Полузащитник «Челси» Конор Галлахер может покинуть лондонский клуб уже в январе. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, «синие» заинтересованы в приобретении нападающего с мировым именем. Продажа Галлахера в этом случае поможет сократить потенциальные затраты.

Отмечается, что на английского хавбека продолжает претендовать «Тоттенхэм». «Шпоры» готовы заплатить за 23-летнего футболиста примерно € 47 млн.

Галлахер является воспитанником «Челси». В текущем сезоне полузащитник провёл за «аристократов» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

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