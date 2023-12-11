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«Самый тяжёлый период за время в команде». Ан. Мостовой — об осенней части сезона «Зенита»

«Самый тяжёлый период за время в команде». Ан. Мостовой — об осенней части сезона «Зенита»
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой оценил игру и результаты сине-бело-голубых в осенней части сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Если быть объективным, конечно, не всё устраивает. Думаю, это самый тяжёлый осенний период за то время, что я в команде. И в плане игры, и в плане результата. Не могли найти взаимопонимание. Надеюсь, всё это наладим на сборах, время есть для этого. И тактически, и характером чтобы все прибавили. Надеюсь, дожмём», — приводит слова Мостового «Спорт день за днём».

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Андрей Мостовой провёл 11 матчей в составе «Зенита», в которых отметился двумя забитыми мячами. Сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ по итогам 18 туров, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка перед зимним перерывом.

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