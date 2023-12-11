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Анчелотти заявил, что Кепа появится в старте на матч Лиги чемпионов с «Унионом»

Анчелотти заявил, что Кепа появится в старте на матч Лиги чемпионов с «Унионом»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что вратарь команды Кепа Аррисабалага появится в старте на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Унионом», который пройдёт 12 декабря.

«Несправедливо оставлять кого-либо на скамейке запасных, но завтра выйдет Кепа. Лунин? К сожалению, я не могу выпустить в старте всех», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

Напомним, нынешним летом голкипер мадридцев Тибо Куртуа получил серьёзную травму. Поэтому клуб арендовал Кепу у «Челси», однако испанец в начале ноября получил надрыв отводящей мышцы бедра.

Для Кепы Аррисабалаги это будет первая игра после восстановления, ранее его заменял третий голкипер команды Андрей Лунин.

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