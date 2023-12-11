Ташуев — об Овечкине: звезда, он и в Африке звезда

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался о форварде и капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. На старте нового сезона у российского хоккеиста наблюдается спад результативности.

«Я за матчами Овечкина не слежу, но вообще знаю, что он бьёт рекорды – вот набрал недавно 1500 очков в НХЛ. Сейчас он переживает период голевой засухи, но будем надеяться, что это продлится недолго. Радует, что наш хоккеист в списке сильнейших в мире. Звезда, он и в Африке звезда!» – приводит слова Ташуева Metaratings.ru.

В текущем сезоне Овечкин провёл за «Вашингтон Кэпиталз» 25 матчей, в которых отметился пятью голами и 11 результативными передачами. Форвард выступает за американскую команду на протяжении 18 лет. Россиянин является обладателем Кубка Стэнли. На данный момент Овечкин является вторым в списке бомбардиров за всю историю НХЛ. Александр отстаёт от лидирующего Уэйна Грецки на 67 шайб.