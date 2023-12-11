Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Райо Вальекано — Сельта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Федотов объяснил, почему судью Кукуяна после ошибки назначили на матч «Спартака»

Игорь Федотов объяснил, почему судью Кукуяна после ошибки назначили на матч «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший судья МИР Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов объяснил, почему судью Павла Кукуяна после ошибки назначили на матч 18-го тура РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов» (3:0).

«Очень хорошо отработал Кукуян. Многие возмущаются: он же неправильно удалил игрока «Динамо», как он может судить после этого, где шкала наказаний? А её нет. Исключение — когда арбитр серьёзно ошибается дважды подряд. Шкала наказаний пока затронула Безбородова и Мешкова. Второй до сих пор не работает, но не думаю, что это связано с качеством судейства. Безбородова же наказали показательно. Кукуяна, скорее всего, изначально назначили на «Спартак». И он отработал отлично. Вообще никаких претензий нет», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Динамо» — «Зенит» (1:0) Кукуян показал вторую жёлтую карточку игроку динамовцев Хорхе Карраскалю. Позже КДК РФС признал, что арбитр ошибся.

Материалы по теме
«Выпады про плохое судейство — это попытка подрыва». Как арбитры отработали 18-й тур РПЛ
Эксклюзив
«Выпады про плохое судейство — это попытка подрыва». Как арбитры отработали 18-й тур РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android