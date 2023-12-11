Игорь Федотов объяснил, почему судью Кукуяна после ошибки назначили на матч «Спартака»

Бывший судья МИР Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов объяснил, почему судью Павла Кукуяна после ошибки назначили на матч 18-го тура РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов» (3:0).

«Очень хорошо отработал Кукуян. Многие возмущаются: он же неправильно удалил игрока «Динамо», как он может судить после этого, где шкала наказаний? А её нет. Исключение — когда арбитр серьёзно ошибается дважды подряд. Шкала наказаний пока затронула Безбородова и Мешкова. Второй до сих пор не работает, но не думаю, что это связано с качеством судейства. Безбородова же наказали показательно. Кукуяна, скорее всего, изначально назначили на «Спартак». И он отработал отлично. Вообще никаких претензий нет», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Динамо» — «Зенит» (1:0) Кукуян показал вторую жёлтую карточку игроку динамовцев Хорхе Карраскалю. Позже КДК РФС признал, что арбитр ошибся.