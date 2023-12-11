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Бразильский игрок «Урала» Итало сравнил русский язык с английским

Бразильский игрок «Урала» Итало сравнил русский язык с английским
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Бразильский защитник «Урала» Итало сравнил русский и английский языки, а также рассказал, начал ли он активно учить русский.

«Сейчас не изучаю русский язык, пока сфокусирован на своём английском. Как достигну хорошего уровня на этом языке, только тогда приступлю к изучению русского, потому что ваш язык ещё сложнее», — приводит слова Итало Sport24.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Итало провёл 13 матчей в составе «Урала», в которых не отметился результативными действиями. Кроме того, Итало также поучаствовал в четырёх матчах Фонбет Кубка России в составе екатеринбургской команды. «Урал» в данный момент занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 18 матчах чемпионата.

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